Новосибирца не станут наказывать за пост об Александре Невском

Уголовное дело в отношении директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова не будет возбуждено.
В июне этого года преподаватель Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов на своей странице в фейсбуке высказался против переименования площади Свердлова в честь Александра Невского, предлогал присвоить площади имя одного из местных купцов, и сравнил Невского с коллаборационистами. За это высказывание на педагога поступила жалоба и Следственный комитет начал рассматривать пост на предмет признаков в нем статьи 354.1 УК, которая подразумевает наказание за обширный список деяний: одобрение преступлений Второй Мировой войны, публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы этой войны, о ветеранах, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично.
Сегодня на странице Сергея Чернышова появился пост:
Фото со страницы Сергея Чернышова в фейсбуке
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