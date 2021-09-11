Новосибирца не станут наказывать за пост об Александре Невском

В июне этого года преподаватель Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов на своей странице в фейсбуке высказался против переименования площади Свердлова в честь Александра Невского, предлогал присвоить площади имя одного из местных купцов, и сравнил Невского с коллаборационистами. За это высказывание на педагога поступила жалоба и Следственный комитет начал рассматривать пост на предмет признаков в нем статьи 354.1 УК, которая подразумевает наказание за обширный список деяний: одобрение преступлений Второй Мировой войны, публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы этой войны, о ветеранах, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично.

Сегодня на странице Сергея Чернышова появился пост:

«Вчера мы случайно узнали, что следственный комитет еще 1 сентября установил, что своим постом в фейсбуке Александра Невского я никак не обидел, ровно как и не оскорбил религиозные чувства верующих. По итогам доследственной проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. <...> В целом мы видим, что вне зависимости от своих убеждений общество совершенно адекватно реагирует на такого рода жалобщиков, и воспринимает эти претензии как совершенно бредовые. Исключение составляет группа особо убежденных людей, но в семье, как говорится, не без них».

Фото со страницы Сергея Чернышова в фейсбуке