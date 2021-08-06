Для новосибирцев заработал медицинский чат-бот в Телеграме

Чат-бот позволяет в режиме 24/7 получить необходимую информацию за одну-две минуты, минуя ожидание ответа оператора на линии. Жители региона могут самостоятельно вызвать врача на дом, записаться к необходимому специалисту на прием или на вакцинацию, уточнить параметры существующей записи, отменить посещение в медицинское учреждение, а также воспользоваться консультационным сервисом, например, узнать, как прикрепиться к поликлинике, получить полис ОМС и т.д.

Начать общение с ботом можно по ссылке. Также ссылка на бот есть на сайте antivirus.nso.ru. Дополнительного программного обеспечения, кроме приложения Telegram, не требуется. Для начала общения нужно лишь написать боту, отправив любое текстовое сообщение.

При общении с ботом соблюдается абсолютная конфиденциальность информации, выполняются протоколы безопасности личных данных. Все общение с ботом ведется напрямую через мессенджер по принципу «вопрос-ответ», бот не начинает общение первым и не отвлекает «посторонними» разговорами.