Жители нашего региона предпочитают электронный формат получения госуслуг

По данным Росстата, 73,4% жителей Новосибирской области, обращавшихся за получением государственных услуг в 2020 году, выбрали электронную форму их получения. Среди городских жителей пользователей электронных госуслуг – 77,4%, среди сельских – 52,3%.

«О востребованности и популярности получения государственных услуг в электронной форме говорит тот факт, что только за прошлый год число пользователей Единого портала госуслуг в Новосибирской области выросло более чем на полмиллиона человек, – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов. – Увеличивается и количество заказанных через портал услуг – в 2020 году это число выросло почти вдвое и превысило 6 миллионов. Предоставление государственных и муниципальных услуг в максимально простой и доступной форме – одна из задач, поставленных перед нами Президентом России».

Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, соответствует задачам одной из национальных целей развития Российской Федерации – цифровой трансформации.

73,4% новосибирцев, обращавшихся за получением государственных услуг в 2020 году, выбрали электронную форму их получения

Жители региона в 2020 году совершили электронных платежей по оплате государственных пошлин, штрафов через портал госуслуг на сумму около 1,5 миллиардов рублей, что превышает уровень 2019 года в 1,4 раза. Важно отметить, что при безналичной оплате физическим лицом государственной пошлины через портал госуслуг предоставляется скидка 30%.

Наиболее популярными на портале являются услуги по записи на прием к врачу, предоставлению выплат семьям с детьми, записи в детский сад, регистрации транспортных средств, выдаче разрешения на охоту, регистрации гражданина по месту жительства и другие.