Приняли без энтузиазма. Социальная сеть Clubhouse не вызвала у новосибирцев особого интереса

Жители сибирской столицы отнеслись прохладно к новой соцсети Clubhouse, отмечает оператор сотовой связи «Мегафон». Напомним, что коммуникация в Clubhouse основана на голосовых сообщениях. Приложение было запущено в 2020 году для владельцев iPhone. Пользователи «встречаются» в специальных виртуальных комнатах, попасть в которые можно только по приглашению. Обладатели инвайта в частности могут пообщаться с известными персонами - Илоном Маском, Марком Цукербкргом и другими.

Соцсеть стала быстро набирать популярность, но также стремительно интерес к ней пошел на спад. По данным «Мегафона», резкий рост трафика в соцсети начался приблизительно 10 февраля. Достиг пика 18 февраля. В этот день в сети «Мегафона» по всей России приложением пользовались несколько тысяч человек. После этого трафик стал сокращаться и к середине марта снизился на 80%.

«Число пользователей сервиса в новосибирской сети «Мегафона» за все время не превысило 50 пользователей в сутки. Стоит отметить, что приложение Clubhouse доступно только на Apple iPhone. В Новосибирске доля таких устройств составляет 12% от общего числа смартфонов в сети», — сообщил представитель сети.

Чтобы возродить интерес к соцсети, создатели Clubhouse намерены разработать версию приложения для Android. Ждать придется не больше двух месяцев, заверил генеральный директор Clubhouse Пол Дэвисон.