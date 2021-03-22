Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group и Purina расскажут, как правильно ухаживать за питомцами

Новый навык Маруси – для всех, у кого есть домашние животные, и для тех, кто только мечтает их завести. Голосовой помощник подскажет, чем кормить котенка, какие породы собак подходят для содержания в квартире, как играть с щенком, кто такой грумер. Если Маруся не сможет найти ответ сама, она предложит переключиться на Линию заботы Purina в WhatsApp и получить бесплатную консультацию ветеринарного врача (функция доступна только при использовании приложения «Маруся» на смартфоне).

Для того чтобы активировать навык, достаточно сказать голосовому помощнику: «Открой Питомцы». Благодаря технологиям искусственного интеллекта система сама выполнит поиск ответов по базе, которая постоянно расширяется вместе с ростом числа пользователей. Уже сейчас навык использует больше 1000 самых популярных вопросов и 400 интерактивных диалогов, охватывающих самые популярные аспекты содержания домашних животных.