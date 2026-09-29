От переломов до комы: новосибирские врачи рассказали, как травмируются юные электросамокатчики

«За летний период к нам в стационар обратились 85 детей, получивших травмы на улице: это и ДТП, и падения с велосипедов, самокатов, электросамокатов, и сбитые электросамокатами, велосипедами», — отметила главный врач Детской городской клинической больницы №1 Евгения Аверкина.
Подводя итоги сезона самокатов, велосипедов и роликов, Евгения Аверкина отметила, что в результате происшествий дети получали травмы различной степени тяжести, некоторые – тяжелые, потребовавшие лечения в условиях реанимации. Из 85 дорожных происшествий – 25 с участием средств индивидуальной мобильности. Так, в конце августа в реанимационное отделение поступил 16-летний подросток, упавший с электросамоката. При падении он ударился поясницей о бордюр, в результате чего получил тяжелую травму внутренних органов: разрыв почки с формированием околопочечной урогематомы и внутренним кровотечением.
Подростка прооперировали – дренировали забрюшинное пространство, установили стент в мочевые пути справа. В послеоперационном периоде у ребенка отмечались явления почечной недостаточности, длительно сохранялась гематурия (кровь в моче). В течение месяца пациент пробыл в стационаре. Подростка выписали с восстановившейся функцией почки, однако в месте травмирования останется рубец.
«Второй яркий пример – показатель слаженной работы врачей нейрохирургов и реаниматологов, когда счет жизни шел на буквально на минуты. В начале сентября в приемное отделение скорой помощью доставлен восьмилетний ребенок в коме. Его без сознания рядом с электросамокатом нашли на улице прохожие. Выяснилось, что мальчик упал с него, ударился головой, потерял сознание. Только своевременная операция спасла его жизнь», – поделилась Евгения Аверкина.
При поступлении мальчику незамедлительно провели необходимое обследование, в том числе МСКТ головы. Диагностирована тяжелая открытая черепно-мозговая травма, с переломом костей черепа, гематомами. Ребенку выполнена декомпрессивная трепанация черепа, удаление гематомы. В течение 9 дней пациент был в реанимации.
Сейчас он практически восстановился; сохраняется небольшая слабость в правой руке и ноге, которые пройдут со временем в процессе реабилитации. Спустя полгода ребенка ждет повторная госпитализация на контрольное обследование и установку специальной пластины для закрытия костного дефекта.
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