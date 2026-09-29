От переломов до комы: новосибирские врачи рассказали, как травмируются юные электросамокатчики

Подводя итоги сезона самокатов, велосипедов и роликов, Евгения Аверкина отметила, что в результате происшествий дети получали травмы различной степени тяжести, некоторые – тяжелые, потребовавшие лечения в условиях реанимации. Из 85 дорожных происшествий – 25 с участием средств индивидуальной мобильности. Так, в конце августа в реанимационное отделение поступил 16-летний подросток, упавший с электросамоката. При падении он ударился поясницей о бордюр, в результате чего получил тяжелую травму внутренних органов: разрыв почки с формированием околопочечной урогематомы и внутренним кровотечением.

Подростка прооперировали – дренировали забрюшинное пространство, установили стент в мочевые пути справа. В послеоперационном периоде у ребенка отмечались явления почечной недостаточности, длительно сохранялась гематурия (кровь в моче). В течение месяца пациент пробыл в стационаре. Подростка выписали с восстановившейся функцией почки, однако в месте травмирования останется рубец.