У новосибирского «Глобуса» появилась Театральная аллея

Наш город присоединился к Всероссийской акции «Аллеи Российского театрального общества», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей России и 270-летию со дня основания русского драматического театра.
По инициативе председателя Новосибирского регионального отделения СТД РФ Вячеслава Стародубцева у «Глобуса» высадили липы. Театральная аллея станет символом преемственности поколений и общего вклада в развитие театрального искусства региона.
«Сегодня здесь собрались представители разных поколений — руководители театров, художественные руководители, режиссёры, ветераны сцены, молодые деятели искусства. Только вместе мы способны решать самые сложные задачи. Только вместе, взявшись за руки, мы можем сделать нашу страну ещё сильнее, ярче, интереснее — и, конечно, ещё более театральной», — отметил Вячеслав Стародубцев.
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