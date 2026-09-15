У новосибирского «Глобуса» появилась Театральная аллея

«Сегодня здесь собрались представители разных поколений — руководители театров, художественные руководители, режиссёры, ветераны сцены, молодые деятели искусства. Только вместе мы способны решать самые сложные задачи. Только вместе, взявшись за руки, мы можем сделать нашу страну ещё сильнее, ярче, интереснее — и, конечно, ещё более театральной», — отметил Вячеслав Стародубцев.