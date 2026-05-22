В это воскресенье в Новосибирске организуют Крестный ход — центр города перекроют

Ежегодно 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник посвящён памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей и создателей славянской азбуки.

На период сбора участников Крестного хода и его проведения будет временно ограничено движение транспорта.

С 7.00 до 12.00 прекращается движение:

➖ по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя.

С 12.00 до 13.00:

➖ по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Крылова;

➖ по ул. Гоголя на участке от площади Лунинцев до ул. Мичурина.

С 12.00 до 14.00:

➖ по Красному проспекту на участке от ул. Писарева до ул. Колыванской;

➖ по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

➖ по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

➖ по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

➖ по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

➖ по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

➖ по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;

➖ по ул. Орджоникидзе от ул. Мичурина до Вокзальной магистрали;

➖ по Вокзальной магистрали от ул. Орджоникидзе до проспекта Димитрова;

➖ по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

➖ по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

➖ по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

➖ по ул. Октябрьской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

➖ по ул. Коммунистической на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

➖ по ул. Свердлова на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

➖ по ул. Спартака на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской;

➖ по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

➖ по ул. Советской на участке от Красного проспекта до ул. Спартака;

➖ по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова.

🔶 Также с 12.00 до 14.00 ограничивается движение транспортных средств по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход с обеспечением объезда.

🔴 На всех перечисленных улицах с 7.00 до 14.00 будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных средств.