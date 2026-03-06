Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило этим летом откроется комплекс «Азия». А весной начнут строить пространство «Северный полюс»

Кроме того, в 2026 году появится локация для японских макак. Также отдельный блок строится для карликовых бегемотов — это первая очередь будущей зоны «Африка».

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило

в Новосибирском зоопарке обсудили текущие проекты и планы развития. Уже в марте планируется приступить к строительству комплекса «Северный полюс», рассказал в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев.

Параллельно продолжается работа над другими объектами. Ко дню рождения зоопарка в августе откроется комплекс «Азия». Также в этом году появится пространство для японских макак. Отдельный блок строится для карликовых бегемотов — это первая очередь будущей зоны «Африка». Самих животных привезут позже, когда условия для их содержания будут полностью готовы.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

Одновременно продолжается создание вольеров для малых панд, медоедов и речных выдр, а также строительство ветеринарной клиники и вивария.

Большое внимание уделяется и просветительской работе: работают юннатский кружок и школа верховой езды, реализуются программы зоотерапии и иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2027 году Новосибирский зоопарк отметит 80-летие. К этой дате на его площадке планируется проведение конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).

Зоопарк остаётся одним из самых популярных мест отдыха в городе. В прошлом году его посетили более 1,5 млн человек.

