В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило этим летом откроется комплекс «Азия». А весной начнут строить пространство «Северный полюс»

Одновременно продолжается создание вольеров для малых панд, медоедов и речных выдр, а также строительство ветеринарной клиники и вивария.



Большое внимание уделяется и просветительской работе: работают юннатский кружок и школа верховой езды, реализуются программы зоотерапии и иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья.



В 2027 году Новосибирский зоопарк отметит 80-летие. К этой дате на его площадке планируется проведение конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).

Зоопарк остаётся одним из самых популярных мест отдыха в городе. В прошлом году его посетили более 1,5 млн человек.