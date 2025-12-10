Дом для праздника: резиденция Нового года открылась в Новосибирске

Накануне Нового года праздничное настроение подарит новосибирцам концертный комплекс имени Маяковского, который стал настоящей зимней сказкой с яркими фотозонами, сообщает kulturansk.ru.



Здесь же заработала новогодняя почта от Почты России. Каждый желающий может отправить своим друзьям пожелания и добрые слова на красивых открытках. Главное — правильно указать адрес, а письмо обязательно дойдет до адресата в любую точку России и мира!