Дом для праздника: резиденция Нового года открылась в Новосибирске

Накануне Нового года праздничное настроение подарит новосибирцам концертный комплекс имени Маяковского, который стал настоящей зимней сказкой с яркими фотозонами, сообщает kulturansk.ru.
Здесь же заработала новогодняя почта от Почты России. Каждый желающий может отправить своим друзьям пожелания и добрые слова на красивых открытках. Главное — правильно указать адрес, а письмо обязательно дойдет до адресата в любую точку России и мира!
На интерактивной программе гости смогут вспомнить любимые новогодние песни и посмотреть мультфильм.
Резиденция будет открыта 14 и 21 декабря, а также в дни новогодних каникул.
Даты и время работы резиденции:
• 14 декабря с 11:00 до 17:00
• 21 декабря с 11:00 до 17:00
• 2 и 4 января с 11:00 до 17:00
