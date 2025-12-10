Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дом для праздника: резиденция Нового года открылась в Новосибирске

Где она расположилась и в какие дни будет ждать гостей?

ГДТП

Накануне Нового года праздничное настроение подарит новосибирцам концертный комплекс имени Маяковского, который стал настоящей зимней сказкой с яркими фотозонами, сообщает kulturansk.ru.

Здесь же заработала новогодняя почта от Почты России. Каждый желающий может отправить своим друзьям пожелания и добрые слова на красивых открытках. Главное — правильно указать адрес, а письмо обязательно дойдет до адресата в любую точку России и мира!

ГДТП
ГДТП

На интерактивной программе гости смогут вспомнить любимые новогодние песни и посмотреть мультфильм.

Резиденция будет открыта 14 и 21 декабря, а также в дни новогодних каникул. 

Даты и время работы резиденции:

• 14 декабря с 11:00 до 17:00
• 21 декабря с 11:00 до 17:00
• 2 и 4 января с 11:00 до 17:00

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

0+

