Больше 400 тысяч голосов! Новосибирск стал лидером народного голосования в рамках конкурса «Культурная столица России 2027»

Новосибирск победил в народном голосовании конкурса «Культурная столица России 2027» — наш город получил более 400 тысяч голосов, написал в своем телеграм-канале мэр Максим Кудрявцев и поблагодарил всех, отдавших свои голоса: «Это победа, которая стала возможна благодаря вам».



«Благодарю всех, кто поддержал Новосибирск — жителей города и области, сибиряков из других регионов. К нам присоединились деятели культуры и искусства, спортсмены, политики, трудовые коллективы крупнейших предприятий и организаций, — отметил глава города. — Это общая работа, объединившая огромное количество людей.



14 декабря будет объявлен победитель конкурса из восьми городов-финалистов. Но уже сейчас результаты голосования показывают: Новосибирск получил широкое признание, а культурная жизнь нашего города значима далеко за его пределами».



Теперь стартует второй этап — защита заявки и дальнейшая работа. Новосибирску предстоит достойно презентовать себя и добиться заслуженной итоговой победы.