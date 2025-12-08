Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Больше 400 тысяч голосов! Новосибирск стал лидером народного голосования в рамках конкурса «Культурная столица России 2027»

Теперь нашему городу предстоит защита заявки, чтобы одержать финальную победу в конкурсе.

Екатерина Частникова

Новосибирск победил в народном голосовании конкурса «Культурная столица России 2027» — наш город получил более 400 тысяч голосов, написал в своем телеграм-канале мэр Максим Кудрявцев и поблагодарил всех, отдавших свои голоса: «Это победа, которая стала возможна благодаря вам».

«Благодарю всех, кто поддержал Новосибирск — жителей города и области, сибиряков из других регионов. К нам присоединились деятели культуры и искусства, спортсмены, политики, трудовые коллективы крупнейших предприятий и организаций, — отметил глава города. — Это общая работа, объединившая огромное количество людей.

14 декабря будет объявлен победитель конкурса из восьми городов-финалистов. Но уже сейчас результаты голосования показывают: Новосибирск получил широкое признание, а культурная жизнь нашего города значима далеко за его пределами».

Теперь стартует второй этап — защита заявки и дальнейшая работа. Новосибирску предстоит достойно презентовать себя и добиться заслуженной итоговой победы.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: