Сколько деревьев и кустарников удалось высадить в Новосибирске в этом году?

Подвели предварительные итоги озеленения Новосибирска, написал в своем телеграм-канале мэр Максим Кудрявцев. Планировали в этому году высадить 10 тысяч деревьев и кустарников — по итогу получилось больше 32 тысяч.



Работы шли во всех районах города. Новые зелёные насаждения появились на Михайловской набережной, у Монумента Славы, в скверах Екатерины Филимоновой и «Героев Донбасса», на Красном проспекте, улицах Лазарева, Красина и многих других территориях. В проекте участвовали администрации, городские учреждения, предприятия, общественные организации и ТОСы. Зимой специалисты обеспечат уход за деревьями и кустарниками, весной проведут осмотр и представят отчёт об их состоянии.



Параллельно развивается муниципальный питомник — там уже выращивают более 40 тысяч саженцев, которые станут основой для дальнейшего озеленения города. В следующем году начнём строительство тепличного и административного комплекса, сообщил глава сибирского мегаполиса.