В сердце Октябрьского района: в Новосибирске открыли парк имени Бугакова

Как отметил присутствовавший на церемонии открытия мэр Новосибирска, «это только начало»: в следующем году благоустройство парка продолжится.
В Новосибирске открыли первую очередь одного из самых масштабных проектов благоустройства 2025 года – парка Бугакова. Новое общественное пространство названо в честь почётного гражданина Новосибирской области и депутата законодательного собрания, основателя известного предприятия «Ирмень» Юрия Фёдоровича Бугакова. В парке установлен памятник.
«Сегодня у нас важное событие – завершён первый этап благоустройства парка Юрия Фёдоровича Бугакова. В самом сердце Октябрьского района создана новая зелёная зона для семейного отдыха, с территориями для игр и спорта, велодорожками, площадками для досуга. За год проведена большая работа, но это только начало пути. В следующем году мы продолжим благоустраивать эту территорию. Я поздравляю жителей Новосибирска с открытием первой очереди новой зоны комфорта и отдыха», – отметил мэр Максим Кудрявцев.
Парк расположен на пересечении Ипподромской магистрали и ул. Кирова, территория занимает 4,5 га. В 2025 здесь выполнили демонтажные работы, проложили сети связи и электроснабжения, обустроили ливневую канализацию, забетонировали лестницы.
Проектом предусмотрена установка опор освещения, бордюров, укладка тротуарной плитки и асфальтобетона на велодорожках, монтаж парковой мебели, детских игровых зон и малых архитектурных форм. По словам Максима Кудрявцева, в центре Новосибирска возводится крупнейший за последние годы городской парк.
