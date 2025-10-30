В сердце Октябрьского района: в Новосибирске открыли парк имени Бугакова

«Сегодня у нас важное событие – завершён первый этап благоустройства парка Юрия Фёдоровича Бугакова. В самом сердце Октябрьского района создана новая зелёная зона для семейного отдыха, с территориями для игр и спорта, велодорожками, площадками для досуга. За год проведена большая работа, но это только начало пути. В следующем году мы продолжим благоустраивать эту территорию. Я поздравляю жителей Новосибирска с открытием первой очереди новой зоны комфорта и отдыха», – отметил мэр Максим Кудрявцев.