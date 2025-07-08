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Новосибирцев приглашают обсудить благоустройство парка «Березовая роща»

Парк станет разноплановой локацией для развлечений, в частности здесь собираются установить аттракционы — карусель, колесо обозрения, лабиринты и многое другое.

мэрия Новосибирска

Обсуждение дизайн-проекта благоустройства парка культуры и отдыха «Березовая роща» проводится в онлайн-формате на портале «Зеленый Новосибирск» до 15 июля. Проект включает в себя обустройство мемориальной площади и создание мемориальной аллеи, устройство дорожно-тропиночной сети, освещения, схему размещения аттракционов. В проекте также представлены предложения по типам парковых павильонов, малым архитектурным формам, детским и спортивным площадкам, информационным стендам и навигации. Предусмотрены рекомендации по дизайн-коду территории и ландшафтно-планировочным решениям, а также усовершенствование системы озеленения на основе проведенного дендрологического обследования.

мэрия Новосибирска
мэрия Новосибирска

В проекте учтены итоги прошедшего летом прошлого года открытого семинара по развитию парка, в котором принимали участие горожане, Дирекция городских парков, депутаты и архитекторы.

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