Новосибирцев приглашают обсудить благоустройство парка «Березовая роща»

Обсуждение дизайн-проекта благоустройства парка культуры и отдыха «Березовая роща» проводится в онлайн-формате на портале «Зеленый Новосибирск» до 15 июля. Проект включает в себя обустройство мемориальной площади и создание мемориальной аллеи, устройство дорожно-тропиночной сети, освещения, схему размещения аттракционов. В проекте также представлены предложения по типам парковых павильонов, малым архитектурным формам, детским и спортивным площадкам, информационным стендам и навигации. Предусмотрены рекомендации по дизайн-коду территории и ландшафтно-планировочным решениям, а также усовершенствование системы озеленения на основе проведенного дендрологического обследования.