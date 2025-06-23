О чем договорились «Сибстекло» и «АБ ИнБев Эфес» на Петербургском международном экономическом форуме?

В третий день работы ПМЭФ-2025 в рамках деловой программы объединённого стенда регионов Сибири генеральный директор новосибирского ООО «Сибирское стекло» Антон Мор и исполнительный директор пивоваренной компании AB InBev Efes Станислав Каплан заключили соглашение о взаимодействии, предусматривающем развитие проектов по снижению негативного влияния на окружающую среду и дальнейшее внедрение экологических инноваций в производство тарного стекла. Об этом пишет издание «Континент Сибирь». Документ дополнил обязательства, зафиксированные сторонами в соглашении 2023 года. По итогу подписания соглашения Антон Мор прокомментировал «Континенту Сибирь» его содержание. «В рамках первого этапа нашего совместного проекта на «Сибстекле» успешно запустили выпуск стеклянной бутылки, вес которой был снижен до рекордных 235 граммов. Новый этап сотрудничества предполагает, что компании обеспечат промышленное производство пивоваренной продукции уже в 220-граммовой бутылке, планируя дальнейшее облегчение до 215 граммов, чтобы сократить объемы потребления невозобновляемых ресурсов в процессе изготовления стеклоизделий», — рассказал директор компании «Сибстекло».

Также Антон Мор сообщил, что в рамках мероприятий нового соглашения, в состав компонентов для коричневой тары компания намерена вводить не менее 65 % вторичного стекла, бесцветной — 35 %. Кроме того, «Сибстекло» и «АБ ИнБев Эфес» применят экологичные решения для промышленной упаковки, в частности, будут использовать многооборотные поддоны из отходов трудноперерабатываемого пластика и оптимизировать характеристики пленки благодаря уменьшению ее плотности.