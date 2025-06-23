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Какие результаты у делегации Новосибирской области на Петербургском международном экономическом форуме?

Глава сибирского региона Андрей Травников – об итогах работы на ПМЭФ-2025.

nso.ru

«Все ранее согласованные проекты реализуются – ни один из них на территории Новосибирской области не остановлен. Есть разная степень готовности, какие-то инициативы мы обсуждали год назад, и они находятся в стадии проектирования, кто-то уже ведёт строительно-монтажные работы и закупает оборудование, и абсолютно все инвесторы, наши уже знакомые партнёры, подтверждают намерение довести проекты до конца, запустить их в эксплуатацию в установленные сроки. Новые инвестиционные инициативы есть – они в основном связаны с новыми логистическими проектами, распределительными проектами, с проектами в сфере телекоммуникаций – всем, что связано с интернетом, с центрами обработки данных, с развитием сетей, информационными технологиями. Встречи состоялись со всеми абсолютно основными игроками этой отрасли в нашем регионе, и все подтвердили дальнейшее развитие своих проектов.

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nso.ru
nso.ru

Приятно, что проекты с иностранным участием также продолжаются. Это и проект с вьетнамским участием, по строительству завода пищевых продуктов, это и проекты компании ПепсиКо по расширению молочного производства и производства снеков. Наши партнеры подтверждают, что уже сегодня есть договорённость с аграриями Новосибирской области на увеличение объемов поставки сельскохозяйственного сырья для переработки», – подчеркнул Андрей Травников.

Петербургский международный экономический форум проходил 18–21 июня 2025 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В этом году мероприятие было посвящено теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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