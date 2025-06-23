Какие результаты у делегации Новосибирской области на Петербургском международном экономическом форуме?

Приятно, что проекты с иностранным участием также продолжаются. Это и проект с вьетнамским участием, по строительству завода пищевых продуктов, это и проекты компании ПепсиКо по расширению молочного производства и производства снеков. Наши партнеры подтверждают, что уже сегодня есть договорённость с аграриями Новосибирской области на увеличение объемов поставки сельскохозяйственного сырья для переработки», – подчеркнул Андрей Травников.

Петербургский международный экономический форум проходил 18–21 июня 2025 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В этом году мероприятие было посвящено теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».