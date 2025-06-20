Новосибирцы увидят световое мультимедийное шоу «Свет Победы» у Монумента Славы

В День памяти и скорби Новосибирск станет одной из четырех площадок страны, где пройдет уникальное мультимедийное шоу «Свет Победы», сообщает пресс-служба городской администрации. Световое представление, рассказывающее о вкладе новосибирцев в Великую Победу, покажут вечером 21 июня у Монумента Славы.

Грандиозные видеопроекции воссоздадут ключевые моменты военной истории, напомнят о подвиге фронтовиков, тружеников тыла, блокадников и узников концлагерей. Световые инсталляции – это современный способ сохранить память о 27 миллионах жизней, отданных за наше мирное небо, и передать историю молодому поколению, которому всё сложнее лично встретиться с ветеранами и услышать их воспоминания о войне.

Частью шоу также станет областная акция «Огненные картины». Из зажжённых свечей выстроят тематические картины в память о погибших в Великой Отечественной войне.

«Свет Победы» состоится 21 июня с 21.30 на Монументе Славы. Акция «Огненные картины» начнётся в 22.30.

Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска

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