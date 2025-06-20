Дизайн, искусство и народные традиции: в Новосибирске открылся арт-фестиваль «Ремесленная Новосибирь»

Мастера привезли на фестиваль произведения ручной работы: украшения и керамику, текстиль и свечи, игрушки и предметы интерьера.
С 20 по 30 июня на площадке перед театром «Глобус» будет проходить арт-фестиваль «Ремесленная Новосибирь» – праздник ручной работы, объединяющий дизайн, искусство, социальные инициативы и народные традиции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Десятки мастеров и дизайнеров из Сибири и других регионов России представят свои работы, доказывая, что ручной труд – это искусство, которое хочется носить, дарить и хранить как память.
Гостей ждут стенды лучших мастеров – победителей конкурса туристических сувениров «Матушка Сибирь», а также шопинг-улица ремесленных брендов с украшениями, керамикой, текстилем, свечами, игрушками и предметами интерьера.
20 и 29 июня состоятся модные показы, выступления творческих коллективов и мастер-классы. Любителей истории ждут прогулки по Тихому центру с гидом Дмитрием Жабко 28 июня в 12.00 и 29 июня в 16.00.
Для детей подготовлены специальные мастер-классы, а для всей семьи – уютные фотозоны и творческие локации.
Фестиваль будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00.
Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска
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