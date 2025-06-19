Роботы и энергетические технологии: какие темы окажутся на повестке форума «Технопром-2025» в Новосибирске?

Проекты технологического лидерства страны, средства производства и автоматизации, интеллектуальная собственность – эти и многие другие темы станут ключевыми треками программы XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025», который пройдет в регионе с 27 по 30 августа в формате Российской научно-технологической недели.

«Форум «Технопром-2025» традиционно станет главной площадкой для обсуждения перспектив технологического лидерства страны, кадрового обеспечения приоритетных отраслей, увеличения инвестиций в сферу науки со стороны государства и бизнеса и вовлечения талантливой молодежи в научную, научно-технологическую и инновационную деятельность», – прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

Основные тематические блоки программы согласованы в правительстве Новосибирской области Программным комитетом по подготовке форума. В настоящее время составлен график подготовки ключевых мероприятий, определены ответственные исполнители и обозначены дальнейшие шаги по координации работы. Особое внимание в подготовке деловой и выставочной программы форума уделяется формированию повестки ключевых стратегических сессий, панельных дискуссий, пленарного заседания, а также мероприятий-спутников, заявленных в конгрессную программу.

В числе основных треков – участие регионов в нацпроектах технологического лидерства, средства производства и автоматизации, новые материалы и химия, робототехника, атомные и энергетические технологии и другие.