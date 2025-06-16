На каких городских пляжах могут купаться новосибирцы?

Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска сообщает о получении пятью официальными городскими пляжами, открытыми для посещения с 1 июня, санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора о разрешении купания.

В Новосибирске прошли проверку, обследование, получили санитарно-эпидемиологическое заключение и силами муниципальной аварийно-спасательной службы обеспечены спасательными постами пять официальных городских пляжей.

Для посещения открыты пляжи и разрешено купание в двух городских парках:

1. Парк «У моря Обского» – 4 зоны отдыха:

– пляж «Детский»: протяженность 190 м, площадь зоны купания 10 000 кв. м, оборудована линия освещения по береговой линии;

– пляж «Галечный»: протяжённость 200 м, площадь зоны купания 10 000 кв. м, имеются фестивальные поляны;

– пляж «У моря Обского»: протяжённость 170 м, площадь зоны купания 8 400 кв. м.

– пляж «Бумеранг»: протяжённость 150 м, площадь зоны купания 5 000 кв. м, на территории находится школа парусного спорта, к пляжной зоне примыкают бани.

2. Парк «Бугринская роща» – 1 зона отдыха:

– пляж на реке Оби в Кировском районе: протяжённость береговой полосы 150 м, площадь зоны купания 7000 кв. м, допускается размещение до 1 000 человек.

Территории пляжей оборудованы кабинками для переодевания, душевыми с ногомойками, туалетами, зонтами (грибками), урнами для мусора, фудтраком, кафе, зонами отдыха. На месте работают спасательные и медицинские посты.