Комплексы «Азия», «Африка» и «Север»: в Новосибирске обсудили развитие Зоопарка имени Р.А. Шило

«Зоопарк активно развивается. Очень приятно, что нам удаётся, несмотря на сложности пандемии 2020-21 годов, и сегодняшнее непростое экономическое время, обеспечивать развитие зоопарка. Каждый год появляются новые объекты, новые животные. В этом году достаточно серьёзное финансирование выделено как из областного бюджета, так и из городского. Объединяя усилия, мы ведём строительство павильонов зоны «Азия», готовимся к строительству новых вольеров для белых медведей.

В этом году в развитии зоопарка участвует компания Роснефть. Она как раз будет софинансировать строительство новых павильонов для белых медведей. Я хочу поблагодарить компанию за такое внимание к Новосибирскому зоопарку и сохранению животного мира», - подчеркнул глава региона.