Комплексы «Азия», «Африка» и «Север»: в Новосибирске обсудили развитие Зоопарка имени Р.А. Шило

Среди глобальных планов новосибирского зоосада – создание ветеринарной клиники.
Губернатор Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассмотрели вопросы развития Зоопарка имени Ростислава Александровича Шило в ходе рабочей поездки.
В Новосибирском зоопарке разработан план развития до 2050 года, согласно которому строительство новых комплексов для животных ведётся по зонам их обитания в природе. В 2025 году завершается строительство комплекса «Азия». Этот комплекс состоит из вольеров для мунтжаков, носух и енотов, золотистых такинов, чепрачных тапиров и медоедов, японских макак, малых панд. Также в 2025 году начато строительство комплекса «Африка». Первым объектом станет вольер для карликовых бегемотов. В настоящее время ведётся проектирование павильона для кошачьих Южной и Северной Америки, комплекса «Север» для белых медведей, полярных волков, сов и песцов. Завершено проектирование ветеринарной клиники.
«Зоопарк активно развивается. Очень приятно, что нам удаётся, несмотря на сложности пандемии 2020-21 годов, и сегодняшнее непростое экономическое время, обеспечивать развитие зоопарка. Каждый год появляются новые объекты, новые животные. В этом году достаточно серьёзное финансирование выделено как из областного бюджета, так и из городского. Объединяя усилия, мы ведём строительство павильонов зоны «Азия», готовимся к строительству новых вольеров для белых медведей.
В этом году в развитии зоопарка участвует компания Роснефть. Она как раз будет софинансировать строительство новых павильонов для белых медведей. Я хочу поблагодарить компанию за такое внимание к Новосибирскому зоопарку и сохранению животного мира», - подчеркнул глава региона.
Ежегодно зоопарк получает государственную поддержку, в рамках муниципальной и региональной программ на реализацию мероприятий по комплектованию и содержанию зоологических коллекций. На 2025 год на развитие зоопарка запланировано направить 265 млн рублей, в том числе: из бюджета Новосибирской области - 185 млн рублей, бюджета Новосибирска - 80 млн рублей.
«Средства идут исключительно на развитие - мы строим дополнительные павильоны - павильон «Африка», «Азия», и будем в дальнейшем поддерживать наш уникальный зоопарк» - отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
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