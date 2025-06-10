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На каких новосибирских пляжах можно отдыхать в этом сезоне?

С 1 июня для посещения, но с запретом купания открыты пять новосибирских пляжей.

pixabay.com

Обеспечить безопасность отдыха на воде потребовал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на аппаратном совещании с главами администраций районов и руководителями подразделений мэрии.

«Началось лето, взрослые и дети устремились на пляжи. Река Обь и Обское водохранилище – любимые места отдыха горожан. Наша задача – обеспечить необходимый уровень безопасности отдыха на воде», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

С 1 июня для посещения, но с запретом купания открыты пляжи, расположенные на территории муниципальных парков культуры и отдыха: пляж на реке Оби в парке «Бугринская роща» и четыре пляжа на Обском водохранилище, расположенные на территории парка «У моря Обского»: «Детский», «Галечный», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Пляжи оборудованы кабинками для переодевания, санитарными комнатами, солнцезащитными зонтиками, урнами. На всех пляжах установлены посты спасателей и медицинские посты, проведены бактериологические исследования проб воды и песка, проверено качество питьевой воды.

pixabay.com

Как только будет получено санитарно-эпидемиологического заключение Роспотребнадзора, официально разрешат купаться. Как отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Ксения Антонова, заявление в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Дирекцией городских парков направлено 3 июня.

В настоящее время в Новосибирске проходит месячник безопасности людей на водных объектах – доложил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска Сергей Куценко. Выставлено 160 знаков безопасности в местах, оборудованных для купания, установлены информационные щиты с правилами безопасности поведения на воде, а также со статистикой несчастных случаев.

Начиная с 19 мая, проведено 63 патрулирования в местах, не оборудованных для купания. В результате профилактическими группами проведено более 500 бесед с охватом 2,7 тысяч человек, выдано более 300 памяток о безопасности на водных объектах.

Организована работа 11 спасательных служб и двух мобильных групп муниципальной аварийно-спасательной службы, продолжается набор и обучение спасателей.

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