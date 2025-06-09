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Можжевельники, туи и розы: в Новосибирске высадят более 500 тысяч растений

Среди цветов, которые украсят наш город, — бегонии, бальзамины и лилейники.

pxhere.com

В Новосибирске продолжается высадка цветов — в этом году в городе появится свыше 500 тысяч растений. Используют около 70 видов, в том числе привычные петунии и бархатцы, а также новые, устойчивые к сибирскому климату: катарантусы, дихондры, ипомея батат, современные бегонии и бальзамины.

Озеленение охватило все районы города:

— В Центральном округе оформлены все клумбы и вазоны, завершается развеска подвесных кашпо.
— В Советском районе высажено свыше 50 тысяч растений.
— В Калининском — впервые появятся многолетние декоративные растения: хвойные, туи, можжевельники.
— В Первомайском — к однолетним цветам добавят лилейники, веронику, дербенник, посконник.
— В других районах продолжается высадка ампельных и почвопокровных растений, в том числе роз.

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