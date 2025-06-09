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Культурно отметили: новосибирцы отпраздновали День рождения Пушкина и День русского языка

Финальным аккордом праздника стал поэтический марафон, участники которого читали со сцены поэму Александра Сергеевича «Руслан и Людмила».

nso.ru

В День русского языка праздник «Парк Пушкина» прошел во всех районах Новосибирской области. «Значимость наследия Александра Сергеевича Пушкина для русского народа сложно переоценить. И очень важно, чтобы наши малыши и молодежь помнили эти вечные строки, наполнялись красотой и богатством русского языка, впитывали мудрость творчества великого поэта», – отметила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. 

С утра в метрополитене проходила традиционная акция «Читаем Пушкина в метро!»: можно было воспользоваться услугами метро бесплатно, прочитав не менее двух строф из поэзии А. С. Пушкина наизусть. В Первомайском сквере работал Парк Пушкина: праздничная детская программа «У Лукоморья», Пушкинский лицей и Пушкинский салон, танцкласс, библиотека для малышей, конкурс знатоков сказок поэта, круг русских забав и игр. На детском поэтическом марафоне со сцены перед городским фонтаном прочитали «Сказку о царе Салтане». 

nso.ru
nso.ru

В завершение праздника в Первомайском сквере прошел поэтический марафон. Гости прочли со сцены поэму Пушкина «Руслан и Людмила» и поэму Твардовского «Василий Теркин» к 80-летию Великой Победы. 

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