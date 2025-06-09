Культурно отметили: новосибирцы отпраздновали День рождения Пушкина и День русского языка

В День русского языка праздник «Парк Пушкина» прошел во всех районах Новосибирской области. «Значимость наследия Александра Сергеевича Пушкина для русского народа сложно переоценить. И очень важно, чтобы наши малыши и молодежь помнили эти вечные строки, наполнялись красотой и богатством русского языка, впитывали мудрость творчества великого поэта», – отметила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

С утра в метрополитене проходила традиционная акция «Читаем Пушкина в метро!»: можно было воспользоваться услугами метро бесплатно, прочитав не менее двух строф из поэзии А. С. Пушкина наизусть. В Первомайском сквере работал Парк Пушкина: праздничная детская программа «У Лукоморья», Пушкинский лицей и Пушкинский салон, танцкласс, библиотека для малышей, конкурс знатоков сказок поэта, круг русских забав и игр. На детском поэтическом марафоне со сцены перед городским фонтаном прочитали «Сказку о царе Салтане».