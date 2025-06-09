Пять полос вместо шести: на Димитровском мосту в Новосибирске ввели реверсивное движение

С 9 июня на Димитровском мосту запустили реверсивную полосу. Это подготовительные работы перед масштабным ремонтом.

Как сообщает департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, количество полос сократилось с шести до пяти.

Изменения затронули мост в направлении с правого берега на левый.

Центральная полоса стала переменной:

- с 23.00 до 15.00 – движение в сторону правого берега,

- с 15.01 до 22.59 – в сторону левого берега.

Ремонт продлится до 1 июня 2027 года и затронет дорожное покрытие, гидроизоляцию, деформационные швы и ограждения.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.