Пять полос вместо шести: на Димитровском мосту в Новосибирске ввели реверсивное движение

Ожидается, что ремонт моста закончат к июню 2027 года.
С 9 июня на Димитровском мосту запустили реверсивную полосу. Это подготовительные работы перед масштабным ремонтом.
Как сообщает департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, количество полос сократилось с шести до пяти.
Изменения затронули мост в направлении с правого берега на левый.
Центральная полоса стала переменной:
- с 23.00 до 15.00 – движение в сторону правого берега,
- с 15.01 до 22.59 – в сторону левого берега.
Ремонт продлится до 1 июня 2027 года и затронет дорожное покрытие, гидроизоляцию, деформационные швы и ограждения.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
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