Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Пять полос вместо шести: на Димитровском мосту в Новосибирске ввели реверсивное движение

Ожидается, что ремонт моста закончат к июню 2027 года.

телеграм-канал мэрии Новосибирска

С 9 июня на Димитровском мосту запустили реверсивную полосу. Это подготовительные работы перед масштабным ремонтом.

Как сообщает департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, количество полос сократилось с шести до пяти.

Изменения затронули мост в направлении с правого берега на левый.

Центральная полоса стала переменной:

- с 23.00 до 15.00 – движение в сторону правого берега, 

- с 15.01 до 22.59 – в сторону левого берега.

Ремонт продлится до 1 июня 2027 года и затронет дорожное покрытие, гидроизоляцию, деформационные швы и ограждения.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: