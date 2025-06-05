В Новосибирске заработала выставка «Без права на забвение», посвященная 80-летию Победы

Какие артефакты представлены на мультимедийной выставке?
Выставка «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» открывается во всех исторических парках «Россия – Моя история». Мультимедийная экспозиция заработала и в Новосибирске, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. В церемонии открытия приняла участие министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
Она подчеркнула важность проекта, ведь в 2025 году мы всей страной отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества. Министр отметила главную особенность выставки – сочетание доступности для молодёжи, которая прекрасно пользуется мультимедийными средствами и выбирает цифровой способ коммуникации, и исторической достоверности благодаря детально подобранным документальным свидетельствам о войне. Глава культуры региона поблагодарила федеральную сеть исторических парков, за счет работы которой выставку, представленную в Государственном историческом музее, смогут посетить во многих регионах нашей огромной страны.
На мультимедийной выставке представлены оцифрованные артефакты: более 400 подлинных документов, десятки дигитальных реплик предметов, в том числе около 40 3D-моделей, впервые созданных в рамках проекта. Экспозиция иллюстрирует события хронологии войны – от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года – до проведения парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, ставшего символом завершения Великой Отечественной войны.
В числе уникальных оцифрованных документов – Акт о военной капитуляции Германии от 8 мая 1945 года и подлинный текст речи маршала Г.К. Жукова, которую он произнес 24 июня 1945 года на Параде Победы.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
6+
Комментарии (0)