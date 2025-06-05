В Новосибирске заработала выставка «Без права на забвение», посвященная 80-летию Победы

Выставка «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» открывается во всех исторических парках «Россия – Моя история». Мультимедийная экспозиция заработала и в Новосибирске, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. В церемонии открытия приняла участие министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Она подчеркнула важность проекта, ведь в 2025 году мы всей страной отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества. Министр отметила главную особенность выставки – сочетание доступности для молодёжи, которая прекрасно пользуется мультимедийными средствами и выбирает цифровой способ коммуникации, и исторической достоверности благодаря детально подобранным документальным свидетельствам о войне. Глава культуры региона поблагодарила федеральную сеть исторических парков, за счет работы которой выставку, представленную в Государственном историческом музее, смогут посетить во многих регионах нашей огромной страны.