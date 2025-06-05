Больше тысячи мероприятий в программе: как в Новосибирской области отметят День России?

Программа празднования Дня России в Новосибирской области была представлена на пресс-конференции. О ключевых событиях Дня России в Новосибирске и районных центрах, фестивалях и концертных программах рассказали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина и заместитель министра региональной политики Дмитрий Петров.

«День России – это праздник, объединяющий всех нас к любви к Родине, её культуре и истории. Это день гордости за нашу страну, её богатую культуру, героическую историю и созидательное настоящее. Мы подготовили насыщенную, разнообразную программу, чтобы каждый житель и гость Новосибирской области почувствовал сопричастность к великому наследию нашей страны. От классической музыки до народных концертов, от выставок до спектаклей. Особенно важно, что в этом году празднование Дня России проходит в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – это придаёт нашему культурному диалогу с историей особую глубину. В каждом мероприятии звучит голос России, её традиций, силы и красоты», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.



Мероприятия, приуроченные ко Дню России, рассчитаны на людей любого возраста и интересов, каждый сможет найти что-то по душе – от исторических реконструкций до современных технологий.



В Новосибирской области во всех муниципальных районах, городских и муниципальных округах состоится свыше 1100 мероприятий, посвященных Дню России. Основной площадкой проведения Дня России станет Михайловская набережная. 12 июня на ее главной сцене состоится торжественное открытие Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». Со своей программой выступит Новосибирский академический симфонический оркестр и Новосибирская хоровая капелла под управлением Рустама Дильмухаметова. Также на сцене Михайловской набережной пройдет праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Новосибирска и области. Параллельно для детей и взрослых будут работать интерактивные площадки, мастер-классы и различные активности.