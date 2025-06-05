В Новосибирске начали благоустраивать сквер на улице Демакова

В Советском районе Новосибирска стартовало благоустройство сквера на улице Демакова. Сейчас подрядчик занимается подготовкой территории.



Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и включают обустройство новых дорожек, освещения, видеонаблюдения и систем оповещения. В сквере появятся скейтпарк, памптрек, зоны для воркаута, детские площадки, площадка для выгула собак и павильон «Амбар». Также запланированы обновление мемориала Героя Советского Союза Александра Демакова и озеленение территории.



Сквер станет доступным для маломобильных горожан — появятся пандусы и тактильная навигация.



Основной этап благоустройства планируем завершить в этом году, финальные работы — в следующем.