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В Новосибирске начали благоустраивать сквер на улице Демакова

В сквере организуют скейтпарк, памптрек, зоны для воркаута, детские площадки и другие локации.

мэрия Новосибирска

В Советском районе Новосибирска стартовало благоустройство сквера на улице Демакова. Сейчас подрядчик занимается подготовкой территории.

Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и включают обустройство новых дорожек, освещения, видеонаблюдения и систем оповещения. В сквере появятся скейтпарк, памптрек, зоны для воркаута, детские площадки, площадка для выгула собак и павильон «Амбар». Также запланированы обновление мемориала Героя Советского Союза Александра Демакова и озеленение территории.

Сквер станет доступным для маломобильных горожан — появятся пандусы и тактильная навигация.

Основной этап благоустройства планируем завершить в этом году, финальные работы — в следующем.

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