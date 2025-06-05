В этом году все новосибирские школы будут оснащены видеонаблюдением

Делегация Новосибирской области во главе с первым заместителем губернатора, ответственным за цифровую трансформацию, Юрием Петуховым принимает участие в X международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде. В составе делегации также министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

4 июня члены Правительства Новосибирской области приняли участие в совещании заместителя председателя Правительства РФ – руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко с руководителями цифровой трансформации федерального и регионального уровней. Минцифрой России был представлен обновленный оперативный рейтинг эффективности работы руководителей цифровой трансформации регионов, в котором Новосибирская область вошла в лидирующую группу. Рейтинг рассчитывается на основе 18 показателей из 6 блоков: госуслуги и жизненные ситуации; искусственный интеллект, данные и отчётность; импортозамещение; информационная безопасность; социальная сфера; поддержка отрасли. Работа в рамках рейтинга направлена на достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».

«У Новосибирской области максимальные показатели по доле обращений жителей за массовыми социально значимыми услугами в электронном виде, импортозамещению, информационной безопасности. В этом году мы будем удерживать на должном уровне достигнутые значения и усилим работу по повышению качества оказания услуг, внедрению стандартов клиентоцентричности. Добавился показатель по использованию технологий искусственного интеллекта, ведем работу над его внедрением в сферу госуправления и ключевые отрасли. Также нашими приоритетами остаются обеспечение связью жителей малых сел, подключение к интернету социальных объектов, поддержка ИТ-отрасли региона», — подчеркнул Юрий Петухов.

По словам первого вице-губернатора, 3175 социально значимых объектов подключены к интернету, 934 школы региона уже обеспечены ИТ-инфраструктурой. В этом году в рамках федерального финансирования национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» Новосибирская область продолжит работу по созданию защищенной сети в школах и колледжах, подключению wi-fi во всех учебных классах и аудиториях, установке камер видеонаблюдения на входных группах. Высокоскоростной интернет и сотовая связь четвертого поколения в этом году придут в полсотни малых сел, в которых живут от 100 человек. На сегодня 98% жителей региона обеспечены мобильной связью и интернетом. По числу абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет на 100 человек населения Новосибирская область занимает 4 место в России.