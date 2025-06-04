В Новосибирске наносят дорожную разметку — какой объем работ уже выполнен?

На сегодня экипажи «Городского центра организации дорожного движения» нанесли более 1,6 млн погонных метров дорожной разметки. Разметка осевых линий и линий движения по полосам выполнена более чем на 80% от общего объема.



Со следующей недели (с 9 по 19 июня) временно переоборудуют всю технику для нанесения дорожной разметки под работы по покраске пешеходных переходов, лежачих полицейских и стоп линий для повышения безопасности пешеходов.

За 10 дней планируется нанести на пешеходных переходах 12 500 кв. м разметки.



Также с начала июня подрядчики приступали к нанесению разметки пластиком на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений. К 20 июня в этих местах планируется нанести около 20 тыс. кв. м разметки.



Дорожной разметкой занимаются и ДЭУ города. С апреля силами ДЭУ нанесено 28 100 кв. м разметки

В местах работы разметочной техники возможны временные ограничения движения. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и не парковаться на свежеокрашенных линиях.