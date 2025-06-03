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Новосибирских водителей просят быть бдительнее в связи с выходом животных на автотрассы

Как объяснили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, сейчас происходит миграция животных.

pxhere.com

Выход копытных животных, а именно косули сибирской и лося, на автомобильные трассы связан с тем, что через дороги проходят маршруты сезонного и суточного перемещения животных

С наступ­лением весны животные начинают переходить на новые места обитания. Также весной взрослые самки отгоняют от себя молодых особей, особи становятся самостоятельными и активно перемещаются, ищут территорию для обитания. Вместе с тем, в весенний период высока активность насекомых, что тоже влияет на поведение копытных животных: избегая участков с высоким скоплением насекомых, они могут выходить на открытые пространства, что часто наблюдают граждане.

Данные обстоятельства влияют на то, что пик активности ДТП с участием животных, приходится на май  и продолжается до первой половины июля. 

Уважаемые водители, чтобы снизить риск столкновения с животными, соблюдайте скоростной режим. Управляйте автомобилем со скоростью, которая позволяет вовремя заметить и отреагировать на возможное появление животных на дороге, особенно вблизи лесных массивов и в сумерки. Если вы заметили движение или животных, находящихся у дороги, – снизьте скорость и будьте готовы к остановке.

Также, министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области обращает внимание граждан, что миграция является нормальным поведением животных и не требует вмешательства человека.

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