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Гастроли, фестивали и творческие лаборатории: какая культурная программа ждет новосибирцев этим летом?

«Мы хотим, чтобы культура была доступной, живой и по-настоящему близкой каждому», – подчеркнула глава регионального минкульта Юлия Шуклина.

mk.nso.ru

О программе событий в сфере культуры и искусства, которые состоятся летом в Новосибирской области, крупных фестивалях и выставках, мероприятиях в районах региона рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

«Лето обещает стать ярким и насыщенным для всех жителей и гостей Новосибирской области. Мы подготовили разнообразную культурную программу – от детских праздников и библиотечных акций до международных фестивалей и театральных гастролей. Важно, что каждое мероприятие несёт в себе не только развлекательную, но и просветительскую, объединяющую миссию. Мероприятия пройдут не только в столице региона, но и в районах области. Мы хотим, чтобы культура была доступной, живой и по-настоящему близкой каждому», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

В числе мероприятий  – показ фильма «Выбор» в Кинотеатре «Победа» (4 июня). Состоится межрегиональный праздник «Сибирский Сабантуй» (8 июня), международный Летний театральный фестиваль, организованный на базе театра «Красный факел» (с 8 по 22 июня), пройдет V юбилейный фестиваль классической музыки «Кантата» (с 12 по 15 июня), а также международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» (запланированы три концерта: 15, 25 и 29 июня).

mk.nso.ru

Ко Дню России готовятся праздничные мероприятия, выставки, тематические локации, творческие лаборатории и мастер-классы на разных площадках учреждений культуры Новосибирской области. Основной площадкой проведения Дня России станет Михайловская набережная.

В парке «Арена» 28 июня встретят День молодёжи. Важным событием лета является день рождения Новосибирска (29 июня) с праздничной программой. Летом запланированы крупные кинофестивали. Так, в июле пройдет ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек – Фестиваль уличного кино.

В августе стартует международный фестиваль научного и индустриального кино «Кремний»‌. Исторический парк «Россия – Моя история» готовит «День Военного городка», посвященный 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В рамках мероприятия запланированы выступление творческих коллективов, работа тематических площадок, мастер-классы, тематические мультимедийные выставки с экскурсиями.

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