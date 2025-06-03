Гастроли, фестивали и творческие лаборатории: какая культурная программа ждет новосибирцев этим летом?

О программе событий в сфере культуры и искусства, которые состоятся летом в Новосибирской области, крупных фестивалях и выставках, мероприятиях в районах региона рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

«Лето обещает стать ярким и насыщенным для всех жителей и гостей Новосибирской области. Мы подготовили разнообразную культурную программу – от детских праздников и библиотечных акций до международных фестивалей и театральных гастролей. Важно, что каждое мероприятие несёт в себе не только развлекательную, но и просветительскую, объединяющую миссию. Мероприятия пройдут не только в столице региона, но и в районах области. Мы хотим, чтобы культура была доступной, живой и по-настоящему близкой каждому», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

В числе мероприятий – показ фильма «Выбор» в Кинотеатре «Победа» (4 июня). Состоится межрегиональный праздник «Сибирский Сабантуй» (8 июня), международный Летний театральный фестиваль, организованный на базе театра «Красный факел» (с 8 по 22 июня), пройдет V юбилейный фестиваль классической музыки «Кантата» (с 12 по 15 июня), а также международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» (запланированы три концерта: 15, 25 и 29 июня).