От светомузыкального фонтана у «Глобуса» до миниатюрного «Мишки» в Первомайском сквере. Сколько фонтанов сейчас работают в Новосибирске?

В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии рассказали, что в Новосибирске работают около 180 фонтанов. Обычно их запускают с 1 мая и выключают к 1 октября. В этом году в связи благоприятными погодными условиями фонтаны в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и в парке «Березовая роща» запустили раньше – 26 апреля.

Фонтан «Каскад» в Первомайском сквере считается самым старым фонтаном Новосибирска. Его строительство началось в 1934 году, а запустили его в июне 1935 года.

Фонтан у театра «Глобус» – самый первый светомузыкальный фонтан. Он заработал к 100-летию Новосибирска. А в Центральном парке расположен светомузыкальный пешеходный фонтан. Объем чаши фонтана составляет 160 кубометров, количество струй – 178 штук, максимальная высота центральной струи – 10 метров. Диаметр гидродинамического фонтана 18 метров. Этот фонтан ввели в эксплуатацию в 2019 году.

Самый большой комплекс фонтанов «Речные цивилизации Сибири» находится на площади Пименова у здания ГПНТБ. Он перекачивает около 2 000 кубометров воды в час. В его комплексе пять чаш. Общее количество струй около 800 штук. Это и самый высокий фонтан в городе – высота центральной струи поднимается на 20 метров.

Самым маленьким считается фонтан «Мишка» в Первомайском сквере с объемом чаши около 15 кубометров воды.