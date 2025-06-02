В Новосибирске отремонтируют более ста тротуаров в этом году

Новосибирск обновляет пешеходные зоны: работы уже завершены на восемнадцати и в настоящий момент ведутся на двадцати объектах. Всего в этом строительном сезоне отремонтируют более ста тротуаров. На эти цели из городского и областного бюджетов выделено 320,5 млн рублей. В перечень вошли объекты во всех районах города, включая оживленные улицы и новые пешеходные зоны.



Так будут обновлены тротуары на улицах: Гоголя, Советской, Танковой, Кропоткина, Плановой и других. Запланировано строительство тротуарных зон на ул. Звездной, ул. Коминтерна, расширение тротуара на ул. Волочаевской, продление на ул. Забалуева и других.



Подрядчики определены и уже работают на объектах. По контракту все объекты должны завершить осенью 2025 года.