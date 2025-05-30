Новосибирский краеведческий музей устроит для ребят увлекательные каникулы

Краеведческий музей представляет три захватывающие летние смены, которые подарят море впечатлений и новых друзей, пишет сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

«Легенды Сибири: Тайна сибирских духов»

Совершим путешествие в мир сибирских сказок и мифов, где познакомимся с шаманами, встретимся с лесными животными и сибирскими духами. А ещё узнаем о том, как коренные народы Сибири представляют мир, природу и всё живое.

• Занятия состоятся 18, 19, 20, 25, 26, 27 июня с 10.30 до 14.00

• Возраст участников: 8–10 лет

«История игр»

Погружаемся в мир настольных игр. Узнаем не только о том, в какие настольные игры играли в прошлом, но и о современных играх, в которые можно играть всей семьей. В конце смены мы в команде создадим свой вариант настольной игры для взрослых и детей.

• Занятия состоятся 9, 10, 11, 16, 17, 18 июля с 10.30 до 14.00

• Возраст участников: 10–12 лет

«СубКультура»

Это экспериментальная подростковая лаборатория, где мы обсудим вопросы самовыражения: почему в каждом сообществе есть «не такие, как все» и как быть заметным в современном обществе? Кроме этого, погрузимся в работу музея, заглянем в фонды, узнаем, как строится экспозиция, и создадим свой музейный проект в рамках заданной темы.

• Занятия состоятся 6, 7, 8, 13, 14, 15 августа с 10.30 до 14.00

• Возраст участников: 12–14 лет

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru