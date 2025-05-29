Мэр Максим Кудрявцев: «Туризм — одна из точек роста Новосибирска»

«Туризм — одна из точек роста Новосибирска. И это подтверждают не только планы, но и конкретные цифры», — написал в своем телеграм-канале глава города Максим Кудрявцев.



С января по март Новосибирская область и наш город приняли почти 535 тысяч туристических поездок — на 150 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. Среди сибирских регионов это первое место.



Мэр уверен, что интерес к Новосибирску неслучаен: «Мы последовательно развиваем инфраструктуру, усиливаем событийную повестку, делаем город удобным и привлекательным для гостей».



Вместе с турпотоком растут и поступления в бюджет. Только за первый квартал собрано свыше 19 миллионов рублей туристического налога. «Эти средства направим на благоустройство, разработку новых маршрутов и продвижение города» — написал господин Кудрявцев.