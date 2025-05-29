Из-за марафона на левом берегу Новосибирска ограничат движение транспорта

На каких участках нельзя будет проехать и запретят парковку в эту субботу?
В связи с проведением массового мероприятия 31 мая с 6.00 до 13.30 вводятся временные ограничения движения транспорта на участках автомобильных дорог:
- от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от ул. Стартовой до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами и въездами;
- от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» на участке от пляжа «Наутилус» до проезда в районе дома № 160 по ул. Немировича-Данченко (ориентир – регулируемый пешеходный переход) в районе остановки наземного общественного транспорта «М. «Спортивная» перед въездом на парковку Р2 многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена».
На время ограничений объезд по автомобильным дорогам общего пользования возможен на следующих участках автомобильных дорог:
- от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» со всеми прилегающими выездами;
- от перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» до автомобильной дороги Октябрьского моста со всеми прилегающими выездами;
- от проезда в районе дома № 160 на ул. Немировича-Данченко (ориентир – регулируемый пешеходный переход) в районе остановки наземного общественного транспорта «М. «Спортивная» перед въездом на парковку Р2 многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» до перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена»;
- от площади имени профессора Лыщинского до ул. Стартовой;
- по ул. Стартовой от перекрестка ул. Стартовой с автомобильной дорогой от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами.
Также с 6.00 до 13.00 ограничат стоянку (исключат парковку) транспортных средств на участках автомобильных дорог с временными ограничениями движения транспорта и организуют регулирование следующих перекрестков:
- на участке автомобильной дороги от площади имени профессора Лыщинского до ул. Горской;
- на участке автомобильной дороги от площади имени профессора Лыщинского до ул. Стартовой;
- на участке автомобильной дороги от проезда в районе дома № 160 на ул. Немировича-Данченко (ориентир – регулируемый пешеходный переход) в районе остановки наземного общественного транспорта Метро Спортивная перед въездом на парковку Р2 многофункциональной ледовой арена «Сибирь-Арена» до перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены.
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