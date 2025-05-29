Из-за марафона на левом берегу Новосибирска ограничат движение транспорта

В связи с проведением массового мероприятия 31 мая с 6.00 до 13.30 вводятся временные ограничения движения транспорта на участках автомобильных дорог:

- от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от ул. Стартовой до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами и въездами;

- от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» на участке от пляжа «Наутилус» до проезда в районе дома № 160 по ул. Немировича-Данченко (ориентир – регулируемый пешеходный переход) в районе остановки наземного общественного транспорта «М. «Спортивная» перед въездом на парковку Р2 многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена».

На время ограничений объезд по автомобильным дорогам общего пользования возможен на следующих участках автомобильных дорог:

- от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» со всеми прилегающими выездами;

- от перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» до автомобильной дороги Октябрьского моста со всеми прилегающими выездами;

- от проезда в районе дома № 160 на ул. Немировича-Данченко (ориентир – регулируемый пешеходный переход) в районе остановки наземного общественного транспорта «М. «Спортивная» перед въездом на парковку Р2 многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена» до перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена»;

- от площади имени профессора Лыщинского до ул. Стартовой;

- по ул. Стартовой от перекрестка ул. Стартовой с автомобильной дорогой от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами.

Также с 6.00 до 13.00 ограничат стоянку (исключат парковку) транспортных средств на участках автомобильных дорог с временными ограничениями движения транспорта и организуют регулирование следующих перекрестков:

- на участке автомобильной дороги от площади имени профессора Лыщинского до ул. Горской;

- на участке автомобильной дороги от площади имени профессора Лыщинского до ул. Стартовой;

- на участке автомобильной дороги от проезда в районе дома № 160 на ул. Немировича-Данченко (ориентир – регулируемый пешеходный переход) в районе остановки наземного общественного транспорта Метро Спортивная перед въездом на парковку Р2 многофункциональной ледовой арена «Сибирь-Арена» до перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены.