Какие объекты благоустройства лидируют в голосовании у новосибирцев?

До завершения голосования за объекты благоустройства осталось чуть больше двух недель. Оно будет продолжаться до 12 июня на платформе Госуслуги. В Новосибирске представлено восемь территорий – по одной из каждого района и округа. За преображение парка имени Кирова проголосовали более 21 тысячи человек.

На 28 мая по количеству отданных голосов в Новосибирске лидирует парк имени Кирова в Ленинском районе, на втором месте – парк «Сосновый бор» в Калининском районе, на третьем – сквер «Кировский» на улице Петухова.

Более 12 тысяч человек проголосовали за благоустройство сквера имени Калинина в Дзержинском районе. Более 10 тысяч человек проголосовали за преображение территории у озера на улице Лазурной в Октябрьском районе. Более девяти тысяч человек хотят, чтобы благоустроили Ельцовский парк.

С небольшим отрывом голоса жителей распределяются среди двух объектов:

- набережная вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС – почти 8 тысяч;

- озелененная территория на ул. Твардовского – более 6 тысяч.

Парк имени Кирова – один из старейших классических парков города. Идея реконструкции заключается в возрождении парка и восстановлении ландшафта в классическом стиле. Дизайн-проект благоустройства предусматривает функциональное зонирование территории, новые покрытия для дорожек и тропинок, дизайн системы освещения и ландшафтную подсветку. В парке будут созданы тематические сады, украшенные вазонами и парковыми скульптурами, появится новая система навигации и парковая мебель, новая эстрадная площадка, будут организованы входные группы.

«Для парка имени Кирова в Ленинском районе разработан дизайн-проект, он прошел общественные обсуждения два года назад и был поддержан общественностью района. Поэтому победа в голосовании позволит начать работы по благоустройству уже в следующем году. По проекту входная группа будет представлять собой арки с вертикальным озеленением, появятся патио с фуд-кортом, теплицы, зелёный театр, новая детская площадка с крытым павильоном. Аттракционы распределены по возрастным категориям. Сохранится площадка для танцев. В зимнее время в парке будет создан каток, чему будет способствовать новая система освещения», – рассказала заместитель начальника управления – начальник отдела управления озелененными общественными пространствами мэрии Новосибирска Евгения Перова.