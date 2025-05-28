Бюджет Новосибирска вырос более чем на 9 миллиардов рублей

На майской сессии Совета депутатов города Новосибирска депутаты утвердили изменения бюджета города на 2025 – 2027 годы. Проект решения принят единогласно в двух чтениях.

Изменения в действующий бюджет города Новосибирска являются первыми в 2025 году и включают в себя уточнение параметров бюджета в трехлетнем периоде.

«Бюджет города Новосибирска социально ориентирован, этой позиции мы придерживаемся и в распределении дополнительных средств. Так, целенаправленно при поддержке бюджетов разных уровней мы решаем задачу по увеличению в Новосибирске количества школьных мест. Дополнительные средства направлены на обновление и строительство школьных зданий и спортивных сооружений, включая завершение строительства школы на улице Кубовой и сооружение хоккейной площадки в Кировском районе, – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. – В прошлом году городской бюджет впервые превысил 100 млрд рублей. Я уверен, что в будущем бюджет города продолжит свой рост, и мы сможем реализовать ещё больше значимых проектов».

Расходы бюджета города на 2025 год увеличены на 9,3 млрд рублей, в основном, в связи с установлением городу Новосибирску дополнительных межбюджетных трансфертов, часть которых была утверждена поправками ко второму чтению Закона об областном бюджете Новосибирской области на 2025 – 2027 годы, другая часть предусмотрена городу в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об областном бюджете Новосибирской области на сессии Законодательного собрания 6 мая.

Дополнительные расходы установлены по ряду приоритетных направлений. Дорожно-транспортная сфера получит средства на ремонт автомобильных дорог, мостов и путепроводов, приобретение специализированной техники и перевозку пассажиров муниципальным транспортом. Дополнительные средства предназначены на строительство и реконструкцию объектов образования (корпус Экономического лицея на ул. Крылова, 44, школа № 222 на ул. Кубовой, 100, корпус лицея № 113 на ул. Бориса Богаткова, 241/1), а также капитальный ремонт учреждений образования (работы на 20 объектах будут завершены в 2025 году). Среди актуальных направлений – вопросы благоустройства: средства выделят на обновление дворовых территорий и общественных пространств, озеленение территории города.

«Благоустройство и озеленение города – одни из приоритетных задач для нашего города. В последние годы хорошим подспорьем в этой работе для Новосибирска стало участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ему в этом году мы приступаем к благоустройству набережной на ул. Саввы Кожевникова. И таких примеров в городе много. Сейчас продолжается голосование за новый объект озеленения, на который мы можем получить дополнительные средства в следующем году, надеемся на самое активное участие новосибирцев в этом голосовании», – отмечал ранее мэр Максим Кудрявцев.