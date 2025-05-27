В Новосибирской области реконструируют автомобильную дорогу к СКИФу

В Новосибирской области реконструируют дорогу «Инская – Барышево – 39 км а/д "К-19р"», ведущую к строящемуся Центру коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Участок протяженностью 2,7 км введут до конца 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время полностью выполнены работы по устройству земляного полотна автомобильной дороги, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси. Продолжается работа по устройству верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, устройству водопропускных труб и примыканий. Параллельно ведутся работы по устройству тротуаров и велосипедной дорожки, установке опор освещения.



«В рамках реконструкции большое внимание будет уделено увеличению несущей способности дороги. Специалисты заменили земляное полотно и дорожную одежду, чтобы устранить пучинообзразование. Теперь дорога сможет обеспечивать круглогодичный проезд даже для большегрузных транспортных средств. Также в рамках реконструкции будет изменена схема движения на въезде в р.п. Кольцово. Вместо перекрёстка будет построена круговая развязка, которая обеспечит безопасность при проезде легковых автомобилей и специализированного транспорта», – отметил начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.



Необходимость проведения реконструкции обусловлена, главным образом, строительством ЦКП СКИФ, как для обеспечения транспортной доступности к объекту, так и для увеличения пропускной способности существующей автомобильной дороги, в связи с промышленным развитием наукограда Кольцово. Завершение работ на объекте запланировано на октябрь 2025 года.