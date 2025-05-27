Как новосибирцы могут поучаствовать в настоящих археологических раскопках?

Новосибирский краеведческий музей представил музейно-туристический проект «В гостях у археолога», сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. Участники проекта отправятся на базу археологических раскопок у села Антоново в Ордынском районе Новосибирской области. В это время будет проходить экспедиция, где сотрудники музея изучат курганный могильник большереченской культуры эпохи раннего железа (VI–IV вв. до н.э.).

Загляните в гости к археологам и погрузитесь в мир исследователей древности!

За один день вы освоите методы полевой археологии, примите участие в раскопках, узнаете о жизни людей в раннем железном веке, а также попробуете себя в мастер-классах по изготовлению предметов быта, орудий труда и оружия с использованием древних технологий. Кроме того, у каждого будет возможность познакомиться с работой антрополога и увидеть подлинные археологические находки той эпохи.

Программа автобусного тура также включает посещение исторических мест Новосибирского и Ордынского районов:

Мемориал участникам Ирменского сражения 1598 года (село Новопичугово)

Печь для обжига извести (село Спирино)

Каменная стела раннего железного века (поселок Ордынское)

Заволокинская деревня

Остатки буксирного парохода «Михаил Фрунзе»

Экскурсовод сопроводит путешествие увлекательными рассказами об археологии и истории Новосибирского Приобья.

7, 14, 21, 22 июня

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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