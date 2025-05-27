Как новосибирцы могут поучаствовать в настоящих археологических раскопках?

Рассказываем о проекте «В гостях у археолога» от Новосибирского краеведческого музея.
Новосибирский краеведческий музей представил музейно-туристический проект «В гостях у археолога», сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. Участники проекта отправятся на базу археологических раскопок у села Антоново в Ордынском районе Новосибирской области. В это время будет проходить экспедиция, где сотрудники музея изучат курганный могильник большереченской культуры эпохи раннего железа (VI–IV вв. до н.э.).
Загляните в гости к археологам и погрузитесь в мир исследователей древности!
За один день вы освоите методы полевой археологии, примите участие в раскопках, узнаете о жизни людей в раннем железном веке, а также попробуете себя в мастер-классах по изготовлению предметов быта, орудий труда и оружия с использованием древних технологий. Кроме того, у каждого будет возможность познакомиться с работой антрополога и увидеть подлинные археологические находки той эпохи.
Программа автобусного тура также включает посещение исторических мест Новосибирского и Ордынского районов:
- Мемориал участникам Ирменского сражения 1598 года (село Новопичугово)
- Печь для обжига извести (село Спирино)
- Каменная стела раннего железного века (поселок Ордынское)
- Заволокинская деревня
- Остатки буксирного парохода «Михаил Фрунзе»
Экскурсовод сопроводит путешествие увлекательными рассказами об археологии и истории Новосибирского Приобья.
7, 14, 21, 22 июня
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
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