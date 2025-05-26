Как в Новосибирске отметили День славянской письменности и культуры?

На площади перед Театром оперы и балеты новосибирцев ждала масштабная программа «Вначале было слово».
В Новосибирске состоялось празднование Дня славянской письменности и культуры. После завершения крестного хода новосибирцев ждала большая концертная программа «Вначале было слово» на площади перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета.
Для зрителей показательное выступление провели участники регионального проекта «Мы свою победу выстрадали честно» в рамках Всероссийского флешмоба «Русский вальс». В это же время открылись шатры ярмарки народных и художественных ремесел, подготовленной Центром народной ремесленной культуры и Областным центром русского фольклора и этнографии. В отдельной локации проводили мастер-классы, игры и викторины специалисты Новосибирской государственной областной научной библиотеки и Новосибирской областной молодежной библиотеки.
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