18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Как в Новосибирске отметили День славянской письменности и культуры?

На площади перед Театром оперы и балеты новосибирцев ждала масштабная программа «Вначале было слово».

mk.nso.ru

В Новосибирске состоялось празднование Дня славянской письменности и культуры. После завершения крестного хода новосибирцев ждала большая концертная программа «Вначале было слово» на площади перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета.

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

Для зрителей показательное выступление провели участники регионального проекта «Мы свою победу выстрадали честно» в рамках Всероссийского флешмоба «Русский вальс». В это же время открылись шатры ярмарки народных и художественных ремесел, подготовленной Центром народной ремесленной культуры и Областным центром русского фольклора и этнографии. В отдельной локации проводили мастер-классы, игры и викторины специалисты Новосибирской государственной областной научной библиотеки и Новосибирской областной молодежной библиотеки.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: