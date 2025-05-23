18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На смену выходят роботы: откуда в Новосибирске красивые газоны?

Беспилотные газонокосилки могут работать без подзарядки по восемь часов.

pxhere.com

В Кировском районе на кошение травы вышли три робота-газонокосилки, пишет телеграм-канал мэрии Новосибирска.

Беспилотная газонокосилка работает на аккумуляторе и имеет заряд батареи на восемь часов, за это время она обрабатывает не менее 2 гектаров территории – как шесть косарей. Трава мелко мульчируется, не оставляя лишнего мусора – это минимизирует ручной труд и сокращает время уборки.

Робот не вредит экологии и очень маневренный, может двигаться по склону. Такие роботы уже работают в Центральном округе, Октябрьском, Первомайском районе, тестируют – в Дзержинском, Советском и Ленинском районах.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: