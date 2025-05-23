В Китайской Народной Республике появилось первое представительство Новосибирской области

«Сегодня мы открыли первое представительство Новосибирской области в Китае – это по-настоящему историческое событие. Представительство в Циндао открыто по запросу бизнеса, который давно и плодотворно ведёт работу с Китаем в сфере АПК. Китай является нашим основным торговым партнёром, этот офис будет помогать новосибирским компаниям и компаниям провинции Шаньдун работать вместе, укреплять и развивать экономические связи», – сообщил Лев Решетников.



Провинция Шаньдун занимает 2 место по численности населения в Китае (102 млн человек) и является крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции Китая. Важным фактором экономической привлекательности региона является выход к Желтому морю и бассейну реки Хуанхэ. В Циндао сосредоточены крупнейшие морские порты, в том числе порт Циндао, занимающий 7 место в мире по грузообороту. Эти экономические факторы будут способствовать реализации совместных проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, таможня и других.