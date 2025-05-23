В Китайской Народной Республике появилось первое представительство Новосибирской области

Среди ключевых задач представительства — продвижение товаров и услуг новосибирских компаний на экспорт, проведение переговоров и презентаций между экспортерами нашего региона и китайскими потенциальными партнерами.
23 мая в городе Циндао провинции Шаньдун Китайской Народной Республики состоялось торжественное открытие представительства Информационно-делового центра Новосибирской области.
В торжественной церемонии открытия центра приняли участие министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников и член постоянного комитета Коммунистической партии Китая г. Циндао и Секретарь Парткома Демонстрационной зоны ШОС Чжан Синьчжу.
В своем выступлении министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников подчеркнул, что обеспечение присутствия региона в приоритетных странах развития экспорта выполняется в соответствии с Региональным экспортным стандартом 2.0 нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
«Сегодня мы открыли первое представительство Новосибирской области в Китае – это по-настоящему историческое событие. Представительство в Циндао открыто по запросу бизнеса, который давно и плодотворно ведёт работу с Китаем в сфере АПК. Китай является нашим основным торговым партнёром, этот офис будет помогать новосибирским компаниям и компаниям провинции Шаньдун работать вместе, укреплять и развивать экономические связи», – сообщил Лев Решетников.
Провинция Шаньдун занимает 2 место по численности населения в Китае (102 млн человек) и является крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции Китая. Важным фактором экономической привлекательности региона является выход к Желтому морю и бассейну реки Хуанхэ. В Циндао сосредоточены крупнейшие морские порты, в том числе порт Циндао, занимающий 7 место в мире по грузообороту. Эти экономические факторы будут способствовать реализации совместных проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, таможня и других.
«Сегодня мы открыли первое представительство Новосибирской области в Китае – это по-настоящему историческое событие. Представительство в Циндао открыто по запросу бизнеса, который давно и плодотворно ведёт работу с Китаем в сфере АПК. Китай является нашим основным торговым партнёром, этот офис будет помогать новосибирским компаниям и компаниям провинции Шаньдун работать вместе, укреплять и развивать экономические связи», – сообщил Лев Решетников.
Провинция Шаньдун занимает 2 место по численности населения в Китае (102 млн человек) и является крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции Китая. Важным фактором экономической привлекательности региона является выход к Желтому морю и бассейну реки Хуанхэ. В Циндао сосредоточены крупнейшие морские порты, в том числе порт Циндао, занимающий 7 место в мире по грузообороту. Эти экономические факторы будут способствовать реализации совместных проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, таможня и других.
После церемонии открытия делегация посетила ведущие китайские предприятия, провела переговоры с бизнесменами. Инициатива открытия представительства в Циндао направлена на укрепление сотрудничества между странами СНГ и поддержку экономического развития региона.
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