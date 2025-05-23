«Огни Сибири» приглашают: фаер-команды зажгут на Михайловской набережной

Зрителей ждет завораживающее огненное шоу и открытые мастер-классы.
Фаер-команды со всей России покажут огненное шоу в Новосибирске 24 мая. Зажигательная программа начнется в 18:00 на главной сцене Михайловской набережной, сообщает официальный сайт Новосибирска novo-sibirsk.ru
В гала-концерте Всероссийского фестиваля огненного и светового шоу «Огни Сибири» примут участие более 230 мастеров-пиротехников:
- 18.00 - 19.30 – открытые мастер-классы предметных манипуляций (пои, веера, дабл-стаффы, стаффы, хупы, жонглирование)
- 19.30 - 21.15 – выступления диджеев, новосибирской музыкальной группы «Для меня» (Formeband)
- 21.30 - 23.40 – огненный гала-концерт
Вход для зрителей и участие в мастер-классах бесплатные
️Убедительная просьба не брать на гала-концерт детей младше 6 лет, а также своих домашних питомцев, которые могут испугаться громких звуков и сценических эффектов.
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
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