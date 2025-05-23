18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

«Огни Сибири» приглашают: фаер-команды зажгут на Михайловской набережной

Зрителей ждет завораживающее огненное шоу и открытые мастер-классы.

vk.com/ognisib

Фаер-команды со всей России покажут огненное шоу в Новосибирске 24 мая. Зажигательная программа начнется в 18:00 на главной сцене Михайловской набережной, сообщает официальный сайт Новосибирска novo-sibirsk.ru

В гала-концерте Всероссийского фестиваля огненного и светового шоу «Огни Сибири» примут участие более 230 мастеров-пиротехников:

  • 18.00 - 19.30 – открытые мастер-классы предметных манипуляций (пои, веера, дабл-стаффы, стаффы, хупы, жонглирование)
  • 19.30 - 21.15 – выступления диджеев, новосибирской музыкальной группы «Для меня» (Formeband)
  • 21.30 - 23.40 – огненный гала-концерт

Вход для зрителей и участие в мастер-классах бесплатные

️Убедительная просьба не брать на гала-концерт детей младше 6 лет, а также своих домашних питомцев, которые могут испугаться громких звуков и сценических эффектов.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: