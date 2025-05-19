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Когда в Новосибирске отремонтируют Димитровский мост?

Сейчас на мосту обновляют тротуар — демонтируют старое покрытие.

мэрия Новосибирска

Подрядчик приступил к ремонту Димитровского моста. По информации «Гормоста», мостовики проводят работы на тротуарной части, демонтируют старое покрытие.

Контракт был заключен в марте. ООО «Автодорремонттехно» в рамках ремонта полностью заменит конструкцию дорожной одежды на проезжей части и тротуарах. Предстоит обновить перила, деформационные швы, барьерное ограждение, а также обустроить парапетное ограждение по оси моста и на подходах к нему.

Кроме того, будет организован водоотвод с проезжей части, отремонтированы плиты пролётных строений, выполнена антикороззийная защита. В завершение установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Масштабный объем работ рассчитан на два года. Подрядчик должен будет полностью их выполнить до 1 июня 2027 года.

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