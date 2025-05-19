Когда в Новосибирске отремонтируют Димитровский мост?

Подрядчик приступил к ремонту Димитровского моста. По информации «Гормоста», мостовики проводят работы на тротуарной части, демонтируют старое покрытие.



Контракт был заключен в марте. ООО «Автодорремонттехно» в рамках ремонта полностью заменит конструкцию дорожной одежды на проезжей части и тротуарах. Предстоит обновить перила, деформационные швы, барьерное ограждение, а также обустроить парапетное ограждение по оси моста и на подходах к нему.



Кроме того, будет организован водоотвод с проезжей части, отремонтированы плиты пролётных строений, выполнена антикороззийная защита. В завершение установят дорожные знаки и нанесут разметку.



Масштабный объем работ рассчитан на два года. Подрядчик должен будет полностью их выполнить до 1 июня 2027 года.