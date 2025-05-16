Новосибирск готовится к купальному сезону: дно Оби на Бугринском пляже очищают водолазы и дроны

Водолазы работают на глубине двух метров в сухих гидрокостюмах, которые защищают от проникновения воды и помогают не замёрзнуть. Видимость под водой составляет всего полметра – не дальше вытянутой руки. Чтобы водолаз не потерял ориентацию, связь с ним поддерживают с берега с помощью 40-метрового кабеля. Обследование акватории пляжа в среднем занимает три-четыре часа.

«Пока нашли только камень и заколку для волос. Стекол нет. Здесь достаточно чистый пляж, горожане не оставляют крупный мусор», – рассказал после первого погружения спасатель 3-го класса аварийно-спасательного отряда «Южный» Алексей Васильев.