Новосибирск готовится к купальному сезону: дно Оби на Бугринском пляже очищают водолазы и дроны

Это первая в списке локация для обследования, после которой запланирована проверка еще четырех новосибирских пляжей.
Водолазы работают на глубине двух метров в сухих гидрокостюмах, которые защищают от проникновения воды и помогают не замёрзнуть. Видимость под водой составляет всего полметра – не дальше вытянутой руки. Чтобы водолаз не потерял ориентацию, связь с ним поддерживают с берега с помощью 40-метрового кабеля. Обследование акватории пляжа в среднем занимает три-четыре часа.
«Пока нашли только камень и заколку для волос. Стекол нет. Здесь достаточно чистый пляж, горожане не оставляют крупный мусор», – рассказал после первого погружения спасатель 3-го класса аварийно-спасательного отряда «Южный» Алексей Васильев.
Обследование проводят не только водолазы – искать мусор им помогает подводный дрон. После Бугринского пляжа дно проверят ещё на четырёх пляжах Новосибирского водохранилища, когда уровень воды достигнет приемлемого для проведения обследований уровня.
«Купальный сезон в этом году сдвигается из-за температуры воды. Пока планируется на 1 июня, но возможен перенос. Купание на пляжах будет разрешено при соблюдении всех требований законодательства», – отметил заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы города Новосибирска Алексей Коцупало.
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