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Парк имени Кирова и «Сосновый бор»: какие пространства для благоустройства лидируют в опросе у новосибирцев?

Уже 90 тысяч новосибирцев отдали свои голоса за общественные локации, которые планируют благоустроить в 2026 году.

nso.ru

30 дней осталось до завершения голосования за объекты благоустройства, в нем уже приняли участие 90 тысяч жителей Новосибирской области.

«В голосовании сейчас лидируют масштабные общественные пространства, которые располагаются внутри или рядом с большими жилмассивами. Проголосовало уже 90 тысяч человек в нашем регионе», – сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

nso.ru
nso.ru

Как уточнили в министерстве ЖКХ и энергетики региона, в Новосибирской области участвуют в голосовании 24 города и районных центра. В Новосибирске пока лидирует по голосованию  парк им. С.М. Кирова в Ленинском районе, на втором месте с небольшим отрывом парк «Сосновый бор» в Калининском районе. В Бердске опережает остальные объекты территория по ул. Морская, вблизи пляжа «Дюны». В Искитиме активнее голоса отдают за благоустройство общественной территории в микрорайоне Северный. В Куйбышеве жители добиваются освещения территории сквера «Городской парк». В г. Обь лидирует территория от футбольного поля до дома №26/1 ул. ЖКО Аэропорта. В Сузуне больше всего голосов пока набирает  благоустройство правого берега реки Нижний Сузун. В других городах и районных центрах также определись лидеры голосования.

Принять участие в голосовании может любой житель региона старше 14 лет. Голосование проходит на платформе Госуслуги. Проекты – победители голосования будут благоустроены в следующем году за счет средств федерального и областного бюджетов.

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