Парк имени Кирова и «Сосновый бор»: какие пространства для благоустройства лидируют в опросе у новосибирцев?

30 дней осталось до завершения голосования за объекты благоустройства, в нем уже приняли участие 90 тысяч жителей Новосибирской области.

«В голосовании сейчас лидируют масштабные общественные пространства, которые располагаются внутри или рядом с большими жилмассивами. Проголосовало уже 90 тысяч человек в нашем регионе», – сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.