Когда в Новосибирске стартует отключение горячей воды?

С 14 мая в Новосибирске начнут отключать горячую воду. Городские коммунальные службы начинают проводить гидравлические испытания. Они помогают выявить слабые места на тепловых сетях и оперативно устранить дефектные участки, чтобы не нарушить теплоснабжение отдельных домов и микрорайонов в отопительный сезон.



С 14 мая горячую воду отключат по следующим адресам:



ТЭЦ-5, Головной участок, Первомайский вывод, зона ПНС-11.



В Октябрьском районе по улицам: Волочаевская, Лазурная, Владимира Высоцкого, Татьяны Снежиной (д.48, д.52), Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинская, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Никитина, Панфиловцев, Гурьевская, Автогенная, Пешеходная, Крамского, Лескова, Белинского, Шевченко, Толстого, Ленинградская, Тополевая, тер. Военного городка, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато, Покатная, Военная.

В Центральном районе по улицам: Семьи Шамшиных, Орджоникидзе, Трудовая, Чаплыгина.

В Дзержинском районе по улицам: Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-й Трикотажный переулок до ГБШ), Куприна, Есенина, Лежена.

В Первомайском районе по улицам: 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.



ТЭЦ-4, Северный, Красногорский вывод.



В Калининском районе по улицам: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.



Подачу воды планируется возобновить не позднее 27 мая.