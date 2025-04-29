Центр — для прогулок: на улице Ленина в Новосибирске будет создана пешеходная зона

«Готовимся к созданию пешеходной зоны на улице Ленина – начнем с участка от площади до улицы Урицкого», — рассказал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Глава города уже подписал постановление, которое определяет первоочередные действия в этом направлении.

«Во-первых, разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации. Также внесем изменения в градостроительную документацию для корректировки транспортной схемы и проведем инвентаризацию инженерных сетей», — отметил мэр.